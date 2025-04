Haddad: Governo ainda não sabe como vai reparar prejudicados com fraude no INSS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 30 de abril, que a intenção do Governo Federal é ressarcir os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prejudicados em fraude bilionária. No entanto, a maneira de fazer isso ainda não está formatada.

Segundo o ministro, a decisão do governo será tomada a depender do resultado das investigações conduzidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF).