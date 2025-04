Haddad afirma que questões em PAT são temas relativos a custo de intermediação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 30, que as novidades relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) já estão na Casa Civil e que as diretrizes trabalhadas pela Fazenda e pelo Ministério do Trabalho estão estabelecidas. A data do anúncio dependerá de decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Haddad, os ajustes envolvem dois temas, os quais o ministro não quis antecipar, dizendo apenas que são relativos aos custos de intermediação.