Galípolo: esta gestão do BC tem convicção de que inovação colabora para estabilidade financeira

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 30, que a sua gestão tem convicção de que a agenda de inovação colabora com o processo de estabilidade financeira. Ele falou na abertura do LIFT Day 2025, no primeiro dia do período de silêncio para os membros do Comitê de Política Monetária (Copom).

"Essa é uma gestão do Banco Central que tem convicção que a inovação colabora com o processo de estabilidade financeira, o tema de inovação e competitividade está no DNA do Banco Central, e vai seguir com o apoio de vocês", disse Galípolo, no evento organizado pelo BC e pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac).