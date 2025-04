China irá 'comer tarifas' impostas aos EUA se quiser fazer negócios com americanos, diz Trump

Trump acrescentou que o nível de 145% de tarifas dos EUA sobre bens chineses "é bom". "Eles se aproveitaram de nós mais do que qualquer um. A União Europeia também estava aproveitando", afirmou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a China irá "comer as tarifas" que impôs contra bens americanos, caso queiram fazer negócios com o país. "Em 125%, eles não podem negociar conosco", disse, ao defender sua política tarifária em entrevista para a ABC News .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente americano reiterou que o país está "fazendo bilhões de dólares" com as tarifas, principalmente sobre a China. Questionado se acredita que está excedendo seu poder contra a vontade da população, Trump se defendeu alegando que essa estratégia fez parte da sua campanha eleitoral. "A população pediu por isso quando me elegeu, prometi lutar contra abusos de outros países", disse.

"Tudo vai ficar bem com os EUA e economia. Se nosso país ficasse como antes, teria uma implosão. Nós estávamos com a pior inflação da história, com pessoas morrendo por isso, agora os preços de alimentos, energia estão caindo, tudo caminha na direção certa", concluiu o republicano.