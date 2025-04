Airbus tem lucro de 793 milhões de euros no 1º tri e reitera projeção sem efeito de tarifa

A Airbus registrou lucro líquido de 793 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025, o que representou um crescimento de 33% sobre igual período de 2024, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira. O resultado superou as projeções doa analistas de lucro de 516 milhões de euros. O ganho por ação no trimestre aumentou ara 1,01 euro, ante 0,76 euro no mesmo intervalo do ano passado.

Um total de 136 aeronaves comerciais foram entregues nos primeiros três meses do ano, ante 142 aeronaves no período anterior. As receitas geradas pelas atividades de aeronaves comerciais da Airbus aumentaram 4%, para 9,5 bilhões de euros, refletindo principalmente um ambiente cambial mais favorável, parcialmente compensado pelo menor número de entregas. As receitas da Airbus Helicopters aumentaram 10%, para 1,6 bilhão de euros.

O Ebit ajustado consolidado totalizou 624 milhões de euros, ante 577 milhões no mesmo período de 2024.

O fluxo de caixa livre consolidado antes do financiamento ao cliente foi negativo em 310 milhões de euros, ante resultado negativo de 1,8 bilhão de euros no primeiro trimestre de 2024.

A companhia reiterou as projeções para 2025, citando que as estimativas excluem o impacto das tarifas em seus negócios. A projeção inclui o impacto da integração da Spirit AeroSystems, com base em estimativas preliminares e com previsão de conclusão do negócio no terceiro trimestre de 2025.