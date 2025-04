Walmart lança programa 'Grow with US' para apoiar pequenos negócios nos EUA

O Walmart anunciou nesta terça-feira, 29, o lançamento do programa "Grow with US", uma iniciativa voltada para ajudar pequenas empresas norte-americanas a expandirem seus negócios. O presidente e CEO da Walmart U.S., John Furner, destacou que o programa é "parte do compromisso contínuo da empresa em apoiar produtos fabricados nos EUA e os pequenos negócios por trás deles".

Segundo o Walmart, mais de 60% de seus fornecedores nos EUA são pequenas empresas.