Tebet diz que Brasil envelhece mal e tem urgência de planejamento de longo prazo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira, 29, que o Brasil precisa mudar a percepção sobre a importância do planejamento de longo prazo. Durante o evento "Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2050", iniciativa do governo que busca integrar cerca de 30 planos no âmbito federal, Tebet afirmou que o País está envelhecendo mal.

"Porque está envelhecendo antes de se tornar rico, como fez a Europa", disse ela, ao apontar que a mudança desse quadro passa pelo planejamento. "É muito difícil falar de planejamento no Brasil. Temos poucos ouvidos quando falamos de planejamento", afirmou a ministra. Tebet disse que, no cenário atual, a tendência de menor atenção ao planejamento se dá pelo que chamou de "policrise", com emergências como as mudanças climáticas, que ocultam a necessidade de construção de metas no longo prazo. "Como seria o Brasil de hoje se tivesse feito a estratégia 'Brasil 2025' lá nos anos 2000?", questionou durante a apresentação.