Lufthansa reduz prejuízo no 1º trimestre em meio a avanço da receita

A Lufthansa teve prejuízo líquido de 885 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025, menor do que a perda de 734 milhões de euros registrada em igual período do ano passado, segundo balanço publicado pela companhia aérea alemã nesta terça-feira, 29.

O Ebit ajustado - métrica preferida da Lufthansa - ficou negativo em 722 milhões de euros no trimestre, mostrando uma melhora de 15% em relação à perda de 849 milhões de euros de um ano antes. A receita avançou 10% na mesma comparação, a 8,13 bilhões de euros.