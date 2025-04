Lucro líquido aos controladores da Neoenergia recua 11% no 1º trimestre, a R$ 1,001 bilhão

No trimestre, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado alcançou R$ 3,717 bilhões, elevação de 6% em relação ao apurado um ano antes. O Ebitda Caixa do período ficou em R$ 2,781 bilhões, queda de 1%, em base anual de comparação.

A Neoenergia registrou lucro líquido atribuível aos acionistas controladores de R$ 1,001 bilhão no primeiro trimestre deste ano, queda de 11% em relação ao mesmo período do ano passado.

No segmento de distribuição, a companhia terminou o primeiro trimestre com 22.903 gigawatts-hora (GWh) de energia injetada, alta de 3,6%. O montante de energia distribuída no trimestre foi de 19.354 GWh, elevação de 2,3%.

A dívida líquida da Neoenergia alcançou R$ 44,424 bilhões no final de março, alta de 3% em comparação com o primeiro trimestre de 2024. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado fechou o período em 3,49 vezes, crescimento de 0,04 vez.

Já a quantidade de clientes do grupo aumentou 2% no primeiro trimestre, para 16,713 milhões, considerando todas as distribuidoras do grupo.