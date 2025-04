Isa Energia tem lucro líquido regulatório de R$ 337,4 milhões no 1º trimestre; queda de 17,6%

A Isa Energia Brasil reportou lucro líquido regulatório de R$ 337,4 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 17,6% em relação a igual período de 2024. O resultado regulatório foi influenciado por um aumento na despesa financeira, por conta do maior endividamento da companhia, em decorrência dos investimentos realizados e da depreciação decorrente da maior base de ativos reconhecidos no período, informou a empresa no release de resultados.

No primeiro trimestre deste ano, os investimentos alcançaram R$ 1,108 bilhão, alta de 32,7% frente a igual período do ano passado. Desse montante, aproximadamente R$ 800 milhões foram em projetos greenfield e outros R$ 300 milhões em reforços e melhorias. De janeiro a março de 2025, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 923,3 milhões, alta anual de 2,9%. Já a receita líquida regulatória do período somou R$ 1,132 bilhão, aumento de 2,1% na mesma base de comparação. Pela norma IRFS, o lucro líquido da Isa Energia totalizou R$ 713,2 milhões no trimestre, alta de 10,9% em comparação com o registrado um ano antes. O Ebitda IRFS somou R$ 1,274 bilhão, alta de 15,7% e a receita IFRS totalizou R$ 2,412 bilhões, elevação de 21,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A dívida líquida da Isa Energia alcançou R$ 12,119 bilhões nos primeiros três meses de 2025, aumento de 18,5% frente ao quarto trimestre de 2024. A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, foi de 3,16 vezes, aumento de 0,44 vez.