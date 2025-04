INSS: advogada apontada pela PF como operadora de propinas fez 33 viagens em 1 ano

Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão havia buscado contato com a advogada, mas sem sucesso. O espaço segue aberto

A advogada Cecília Rodrigues Mota é citada na Operação Sem Desconto - investigação das fraudes do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - como suposta operadora financeira do esquema que causou um prejuízo de R$ 6,3 bilhões a milhares de aposentados.

Além das transações envolvendo serviços do alto escalão do INSS, o escritório da advogada movimentou recursos incompatíveis com seu faturamento mensal, segundo a PF.

A advogada teria intermediado transferências a André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, e a Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS.

"Observa-se que o seu comportamento transacional é de entrada e saída de recursos de maneira rápida, o que demonstra pressa na evasão dos recursos recebidos, deixando saldo irrisório na conta, se comparado com a movimentação financeira transacionada no período", aponta a Polícia Federal.

A PF afirma que as viagens tiveram duração curta, algumas de apenas um dia, e movimentaram muitas bagagens, "indicando transporte de valores físicos ou documentos estratégicos".

Além disso, segundo os investigadores, as passagens eram compradas com antecedência mínima ou até mesmo no momento do embarque, "sugerindo planejamento mínimo para evitar rastreamento". Quando voltou de Dubai, por exemplo, a advogada despachou 31 malas.

Os investigadores identificaram ainda pagamentos a lojas de joias, a marcas de luxo e a hotéis cinco estrelas, como Tiffany, Hugo Boss, Prada e Fasano.