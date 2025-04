Iguatemi registra lucro líquido de R$ 107,5 mi no 1º trimestre, avanço de 32,6% em um ano

O aumento no lucro da companhia está relacionado ao avanço da receita líquida com a locação de espaços a lojistas, estacionamento e administração dos shoppings. A empresa comprou, ano passado, o shopping RioSul, que ajudou a impulsionar os resultados. O balanço da Iguatemi ainda não inclui as participações adicionais nos shoppings Higienópolis e Paulista, cujas aquisições foram concluídas neste mês.

A Iguatemi reportou lucro líquido de R$ 107,5 milhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 32,6% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira, 29. O lucro no critério ajustado (que exclui efeitos contábeis na linearização dos aluguéis e do mecanismo de swap de ações) atingiu R$ 113,9 milhões, expansão de 5,1% na mesma base de comparação anual.

"Os resultados neste começo de ano foram ótimos", afirmou o vice-presidente Financeiro da Iguatemi, Guido Oliveira. "Tivemos um crescimento relevante das vendas nos shoppings e aumento do lucro a despeito da subida dos juros no País".

A receita de estacionamento subiu 12,7%, para R$ 60 milhões, com aumento no fluxo de veículos e subidas de preços. E a receita de administração cresceu 26,2%, para R$ 19,2 milhões, com a incorporação do shopping RioSul.

As vendas totais nos 16 shoppings em que a Iguatemi detém participação atingiram R$ 5 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 17% na comparação com o mesmo período de 2024. O crescimento nas vendas refletiu o aumento na ocupação dos shoppings e o trabalho da administração para melhorar o mix de lojistas. Em abril, as vendas permaneceram em alta, com crescimento na faixa de 15%.

A ocupação dos shoppings passou de 94,1% no início do ano passado para 96,6% no começo deste ano. A ocupação é uma das mais altas já registradas pela Iguatemi em um primeiro trimestre. O custo de ocupação para os lojistas (medido como porcentual das vendas) teve redução de 12,5% para 11,8% no período. A inadimplência líquida dos lojistas baixou de 2,1% no início do ano passado para 1,4% no começo deste ano.

As vendas no critério mesmas lojas (abertas há mais de 12 meses) subiram 6,3% no período, enquanto os aluguéis nas mesmas lojas cresceram 5,4%. A companhia reportou leasing spreads de 8,9%. Este indicador mede a diferença entre os valores dos novos contratos de locação de lojas em relação aos antigos, nos casos de renovação ou substituição de lojistas. Ou seja, a empresa tem subido os preços dos aluguéis nos novos negócios.