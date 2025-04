Expectativas de inflação na zona do euro para 1 ano sobem a 2,9%, revela pesquisa do BCE

As expectativas de inflação dos consumidores da zona do euro subiram em março nos horizontes de 12 meses e três anos, segundo pesquisa divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta terça-feira, 29.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos próximos três anos, a inflação deve desacelerar a 2,5%, acima dos 2,4% estimados anteriormente. Expectativas para a inflação nos próximos cinco anos ficaram inalteradas em 2,1% pelo quarto mês consecutivo.

Os índices de incerteza sobre as expectativas inflacionárias nos próximos 12 meses também permaneceram inalterados no menor nível desde janeiro de 2022.

Já as expectativas para o crescimento econômico da zona do euro ficaram estáveis em março, prevendo contração de 1,2% do PIB nos próximos 12 meses, enquanto as expectativas para a taxa de desemprego caíram levemente para 10,4% no mesmo período.