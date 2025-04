Alta na confiança do comércio em abril recupera metade da perda dos 4 meses anteriores, diz FGV

O avanço de 4,4 pontos no Índice de Confiança do Comércio (Icom) na passagem de março para abril recupera quase metade da perda acumulada nos quatro meses anteriores de recuos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador subiu a 87,5 pontos em abril, ante um patamar de 92,2 pontos em novembro de 2024, antes da sequência de perdas. Em médias móveis trimestrais, o Icom caiu 0,6 ponto em abril.

"Depois de uma sequência de quedas, a confiança do comércio volta a subir e recupera pouco menos da metade da queda acumulada nos últimos quatro meses. O resultado foi influenciado pela melhora das expectativas, disseminada entre as atividades, e indica uma calibragem no pessimismo no setor. O patamar ainda está baixo e sugere que os próximos meses ainda devem ser desafiadores, porém um pouco menos do que se esperava. O ambiente macroeconômico mais restritivo tende a ser um limitador, com juros e inflação em alta, mas o mercado de trabalho e algumas medidas de estímulo da economia podem influenciar positivamente a percepção dos empresários do setor", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.