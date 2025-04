Petróleo fecha em queda com incertezas geopolíticas e aumento da oferta da Opep+ no radar

Os preços do petróleo fecharam o pregão desta segunda-feira, 28, em queda, revertendo os ganhos iniciais, enquanto investidores monitoram os desenvolvimentos geopolíticos e as perspectivas de aumento da oferta pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), conforme análise dos especialistas da ING. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho caiu 1,54% (US$ 0,97), fechando a US$ 62,05 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,53% (US$ 1,01), para US$ 64,79 o barril.

Em um dia com agenda macroeconômica esvaziada, os investidores seguiram atentos aos possíveis avanços nas negociações tarifárias entre os EUA e seus parceiros comerciais. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, demonstrou otimismo com a Ásia, exceto a China, e ressaltou que cabe a Pequim reduzir as tensões comerciais, já que o país não é mais visto como um parceiro confiável. Suas declarações levantaram incertezas sobre a viabilidade de um acordo entre as duas maiores economias do mundo. "Os participantes do mercado estão aguardando mais clareza sobre os sinais conflitantes das negociações comerciais entre os EUA e a China", afirmaram analistas da ING. Segundo eles, as preocupações com o impacto das tarifas na economia global continuam dominando o sentimento dos investidores. Além disso, um aumento mais agressivo na oferta de petróleo pelos membros da Opep+ em junho poderia ofuscar ainda mais as perspectivas do mercado.