IBM, Apple e Eli Lilly anunciam investimentos nos EUA, de olho em promessas de Trump

A Apple prometeu investir mais de US$ 500 bilhões em quatro anos e criar 20.000 empregos no processo. A empresa planeja abrir uma fábrica de 23.000 metros quadrados em Houston para produzir servidores que suportem seu sistema de IA.

A IBM revelou um plano de US$ 150 bilhões para investir nos Estados Unidos, somando-se a uma série de compromissos de grandes corporações, de olho nas promessas multibilionárias feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, desde que assumiu novamente a Casa Branca.

A Eli Lilly planeja investir US$ 27 bilhões na construção de quatro fábricas nos EUA. A Lilly espera que o projeto empregue 10.000 trabalhadores da construção civil.

Já empresa de transporte francesa CMA CGM pretende investir US$ 20 bilhões nos EUA, criando 10.000 empregos. A CMA CGM triplicará sua frota com bandeira americana, modernizará as instalações portuárias e criará um hub de frete aéreo em Chicago. Fonte: Dow Jones Newswires.