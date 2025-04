Gerdau tem lucro líquido ajustado de R$ 756 mi no 1º trimestre; queda de 39,4% em um ano

A Gerdau reportou lucro líquido de R$ 756 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 39,4% em relação ao mesmo período de 2024. O Ebitda ficou em R$ 2,397 bilhões, um recuo de 14,7% na comparação anual. A receita líquida, por sua vez, somou R$ 17,375 bilhões, alta de 7,2% ante os três últimos meses de 2024.

A companhia afirma que, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o Ebitda ficou estável em função dos melhores resultados no Segmento da América do Norte, influenciados por maiores volumes de vendas; da redução dos custos das vendas na América do Sul; e da redução de Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas em todos os segmentos.