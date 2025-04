Déficit em C/c em 12 meses supera IDP pela primeira vez desde fevereiro de 2020

O déficit em transações correntes do Brasil acumulado em 12 meses superou o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) pela primeira vez desde fevereiro de 2020, mostram as estatísticas do setor externo publicadas nesta segunda-feira, 28, pelo Banco Central.

Em março, o déficit em conta corrente acumulado em 12 meses atingiu US$ 68,467 bilhões, ou 3,21% do Produto Interno Bruto (PIB). Ele é US$ 254 milhões maior do que o IDP acumulado em 12 meses, de US$ 68,213 bilhões. Em porcentual do PIB, o IDP ficou em 3,19%.