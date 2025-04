Adama reverte prejuízo e registra lucro de US$ 21 milhões no 1º trimestre

A empresa de agroquímicos Adama, controlada pela holding Syngenta Group, obteve lucro líquido de US$ 21 milhões no primeiro trimestre de 2025, informou a companhia nesta segunda-feira, 28. No mesmo período do ano passado, a Adama teve prejuízo de US$ 32 milhões. Em termos ajustados, a companhia saiu de prejuízo de US$ 10 milhões para lucro de US$ 44 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 19%, para US$ 144 milhões. Na base ajustada, o Ebitda passou de US$ 132 milhões para US$ 160 milhões, alta de 21%. Já a receita da Adama caiu 5%, para US$ 1,00 bilhão, refletindo um volume estável e a queda de 4% nos preços, disse a empresa em nota.