Secretária de Agricultura dos EUA aponta avanço do Brasil em retaliação da China a Trump

A secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmou neste domingo, 27, que o governo americano trabalha para ampliar a presença dos produtos agrícolas do país em novos mercados, enquanto enfrenta dificuldades no comércio com a China. Em entrevista ao programa "State of the Union", da CNN, Rollins citou diretamente o Brasil e a Argentina como países que avançaram no fornecimento de grãos e carnes para o mercado chinês, diante da redução das compras de produtos norte-americanos.

Segundo Rollins, as negociações comerciais entre Estados Unidos e China continuam ocorrendo "diariamente", mas a secretária reconheceu que, no curto prazo, houve uma retração expressiva das exportações americanas, sobretudo de carne suína e soja. Ela mencionou que a demanda chinesa por carne suína dos EUA caiu 72% em apenas uma semana. "Eles China precisam mais de nós do que nós deles", disse a secretária, ao defender a estratégia comercial da atual administração.