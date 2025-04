Mudança no IR é aperitivo, faltou o prato principal, diz economista

O economista e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Sérgio Gobetti, especialista em tributação, avalia que a proposta de reforma do Imposto de Renda, encaminhada pelo governo ao Congresso, é apenas um "aperitivo" do que seria uma mudança estrutural e mais ampla do sistema vigente no País. Em sua visão, faltou o "prato principal", que seriam alterações sobre a tributação das empresas - que deveria ser reduzida, mas compensada por um aumento do imposto sobre as pessoas físicas.

Isso poderia manter a faixa de isenção elevada, mas, ao mesmo tempo, criar novas faixas de cobrança sobre rendas mais altas, para corrigir distorções tributárias. "A proposta ameniza a falta de progressividade (cobrar mais dos mais ricos) do nosso sistema, mas não estabelece um novo modelo", diz Gobetti, em entrevista ao Estadão. O projeto do governo prevê isentar de IR quem ganha até R$ 5 mil mensais e compensar a perda de receita com um imposto mínimo sobre a alta renda. A seguir, os principais trechos da entrevista: