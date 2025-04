INSS: golpistas abordam aposentados com oferta falsa de devolver descontos

Jornalista no OPOVO

Após operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) que desmantelou esquema de R$ 6 bilhões em fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , golpistas estão abordando aposentados e pensionistas num novo esquema.

Pelo menos 11 entidades associativas são suspeitas de realizar descontos indevidos em benefícios do INSS entre 2019 e 2024.

Os valores descontados no mês de abril ficarão retidos, conforme informado pela CGU, e serão devolvidos na folha de maio – que vai de 26 de maio a 6 de junho.

Em decorrência da operação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado e demitido do cargo pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Outros cinco servidores também foram afastados de suas funções no INSS enquanto a investigação continua.

As entidades que foram alvo da investigação são:

Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec) Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB) ABCB Clube de Benefícios/Amar Brasil Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS (Caap) Associação de Aposentados e Pensionistas Nacional (Aapen, antiga ABSP) Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (Adpap Prev, antiga Acolher) Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (Unaspub) Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi/FS)

