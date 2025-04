Bill Ackman diz que tempo é amigo dos EUA em guerra comercial, mas inimigo da China

O megainvestidor de Wall Street Bill Ackman, da gestora Pershing Square, fez uma análise do potencial desempenho dos EUA e da China em uma guerra comercial no longo prazo. "O tempo é amigo dos EUA e inimigo da China nessa negociação. Uma pausa e conversas devem, então, começar em breve", disse em publicação no X.

Ackman apontou que quanto mais tempo persistirem as tarifas, mais rapidamente empresas com cadeias de oferta na China vão buscar recolocação na Índia, no Vietnã, no México, nos EUA ou em outros países. "A China precisa entender essa dinâmica, que é o motivo pelo qual será amplamente incentivada a fazer um acordo comercial o mais rápido possível", afirmou.