S&P reafirma rating 'BB-' da Turquia; perspectiva é estável

As evidências para isso, segundo a S&P, incluiriam uma maior desdolarização dos depósitos em moeda estrangeira no sistema bancário da Turquia e o aumento da liquidez dos mercados domésticos.

Segunda a agência de classificação, a perspectiva estável reflete a visão de que a atual equipe econômica perseverará uma política monetária restritiva, equilibrando os riscos de implementação associados ao programa de médio prazo do governo em face das tensões internas e externas.

Na outra ponta, o rating pode ser rebaixado se as pressões sobre a estabilidade financeira ou as finanças públicas mais amplas da Turquia se intensificassem, potencialmente em conexão com a desvalorização ininterrupta da moeda, declara a S&P.