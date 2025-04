Ministra britânica destaca relação comercial com UE como 'ainda mais importante' que os EUA

Os laços comerciais do Reino Unido com a União Europeia são "ainda mais importantes" do que os com os Estados Unidos em meio a tensões globais sobre tarifas, afirmou a ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves. A declaração foi feita em entrevista à BBC.

Apesar do foco nas negociações tarifárias com os EUA, Reeves enfatizou a importância da relação com a Europa: "Teremos uma cúpula Reino Unido-UE no mês que vem, resultado do trabalho para reconstruir a confiança".