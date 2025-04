Dólar sobe de olho em IPCA-15 e cautela com tarifas entre EUA e China

Após abrir em alta, o dólar perdeu força no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 25, mas já retomou o sinal positivo há pouco. Podem ter contribuído para a queda pontual mais cedo a expectativas de alta da Selic em maio, que reforça a atratividade do carry-trade com o real, e medidas de estímulo anunciadas na China. No entanto, a valorização externa do dólar pesa mais nos ajustes locais em meio à queda de petróleo e minério de ferro e incertezas sobre a guerra de tarifas entre EUA e China.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de abril subiu 0,43% em abril, após ter avançado 0,64% em março, segundo o IBGE. O resultado ficou praticamente igual à mediana do mercado apurada pelo Projeções Broadcast, de 0,42%. No acumulado deste ano, o indicador teve alta de 2,43% e, em 12 meses, de 5,49% - em linha com a mediana das previsões, que iam de avanço de 5,44% a 5,58%.