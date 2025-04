Bradesco inicia novo consignado privado em canal próprio no fim de semana com refinanciamentos

O Bradesco começará a oferecer a contratação do novo consignado privado em canais próprios a partir do fim de semana. Inicialmente, os canais digitais do banco permitirão aos clientes que contratem operações de refinanciamento com a nova linha, destinada a trabalhadores do setor privado com carteira assinada.

"A partir da próxima semana, o banco iniciará, de forma gradual, a oferta para novas contratações. A nova linha também estará disponível na rede de agências", disse o Bradesco, através de nota.