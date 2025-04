Bolsas de NY fecham em alta após declarações de Trump e dado de confiança americano

As bolsas de Nova York fecham esta sexta-feira, 25, em alta, ampliando os ganhos da semana. Os três índices renovaram máximas intradiárias durante a tarde, após o presidente Donald Trump afirmar que o país será "razoável" em relação às tarifas. Também pesou sobre o sentimento de Wall Street o resultado melhor que o esperado do sentimento do consumidor americano, elaborado pela Universidade de Michigan.

O Dow Jones ganhou força no fim do pregão e subiu 0,05%, aos 40.113.50 pontos; o S&P 500 avançou 0,74%, aos 5.525,21 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,26%, aos 17.382,94 pontos. Os dados são preliminares. No acumulado da semana, o saldo foi positivo: o Dow Jones ganhou 2,5%, o S&P 500 subiu 4,6% e o Nasdaq avançou 6,7%.