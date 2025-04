Balanço da Vale, queda de commodities e NY dificultam alta do Ibovespa após IPCA-15

A desvalorização das commodities e o viés de baixa dos índices de ações em Nova York, após o rali em três sessões, dificultam um norte do Ibovespa na manhã desta sexta-feira, 25. Na véspera, o principal indicador da B3 fechou na melhor marca deste ano, ao subir 1,79%, aos 134.580,43 pontos. O bom humor refletiu expectativas de que os Estados Unidos e a China entrarão num acordo sobre tarifas.

Enquanto isso, as bolsas europeias sobem e a maioria dos índices acionários norte-americanos também avança, após pesquisa final da Universidade de Michigan mostrar que o índice de sentimento do consumidor dos EUA caiu menos do que inicialmente estimado em abril, para 52,2.

Os mercados ainda digerem balanços com resultados destoantes das gigantes de tecnologia Intel e Alphabet. Investidores ainda monitoram a guerra comercial, principalmente entre EUA e china.

Nesta sexta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15 desacelerou de 0,64% em março para 0,43% em abril, ficando sutilmente acima da mediana de 0,42% das expectativas, mas acelerou de 5,26% para 5,49% no acumulado em 12 meses, taxa idêntica à mediana. O dado deve balizar as apostas para o ciclo de alta da Selic, que atualmente está em 14,25% ao ano. Os juros futuros avançam após cederem bastante ontem e o dólar à vista cedia 0,07% a R$ 5,6874 por volta das 11 horas.