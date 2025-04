Tebet: Não precisamos de novo arcabouço, mas de estabelecer certos parâmetros

Os ajustes são defendidos por Tebet após estudos da equipe econômica projetarem estrangulamento das contas públicas a partir de 2027. Segundo ela, as regras aprovadas em 2023 tiveram desidratações importantes, o que explicaria a demanda de mudanças. "O arcabouço que mandamos para o Congresso foi modificado. Não vai aqui uma crítica, porque democracia é isso. No ajuste fiscal, também o Congresso, embora tenha aprovado quase 90% das nossas sugestões, não aprovou 100%."

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 24, que não vê necessidade de estruturação de um novo arcabouço fiscal. A avaliação é de que os atuais eixos das regras têm condição de serem mantidos desde que sejam acompanhados de ajustes. "Vamos colocar os pisos da Saúde e Educação no arcabouço?", apontou como um exemplo de proposta que poderá ser discutida junto ao Congresso Nacional.

As declarações foram feitas durante entrevista à CNN. Tebet disse que as propostas de alterações serão construídas pelo governo que estiver no comando em 2027. Citando outro exemplo hipotético de mudança no arcabouço, a ministra citou uma revisão nas regras do limite de gastos, que poderiam ter uma margem maior ou menor além da correção pela inflação anual.

O principal gargalo para as contas públicas nos próximos anos é o pagamento de precatórios, afirmou Tebet. O arcabouço estabelece que o passivo do governo com os precatórios deverão ser incluídos no limite de gastos a partir de 2027. Ainda assim, disse que não está na mesa da equipe econômica propor a retirada dos precatórios das regras do arcabouço.