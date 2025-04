Taxas de juros caem com ajuste em apostas de alta da Selic após falas de diretores do BC

Os juros futuros fecharam a quinta-feira em queda firme, refletindo a reprecificação das apostas para esta reta final do ciclo de aperto da Selic e também a melhora do apetite pelo risco no exterior. Declarações de diretores do Banco Central (BC) hoje em Washington foram lidas como dovish, em linha com o que já havia dito ontem o titular da pasta de Política Monetária, Nilton David. A precificação da curva mostra avanço da expectativa de alta de 0,25 ponto porcentual no Copom de maio e também das chances de manutenção da taxa básica em junho, com a curva já apontando Selic terminal a 14,75% e abaixo de 14,5% no fim do ano.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,600%, de 14,677% ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 13,86% no fechamento, de 13,97% ontem, e a do DI para janeiro de 2029, de 13,60%, de 13,81%.