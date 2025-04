Superintendência-Geral do Cade aprova compra da Cyrela Asteca pela Riva

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela Riva, da integralidade das quotas que compõem o capital social da Cyrela Asteca, atualmente detidas pela Cyrela. O despacho com a decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O negócio se dá no segmento de incorporação imobiliária residencial e envolve empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro (RJ).