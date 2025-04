RS repassa verbas diretamente a municípios para contenção de cheias

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta quinta-feira (24) o programa Fundo a Fundo da Reconstrução, que pretende passar recursos diretamente aos municípios para financiar ações de restabelecimento e recuperação de sistemas de proteção e contenção de cheias.

Segundo o governador do estado, Eduardo Leite, o foco é para sistemas de proteção contra enchentes que já existem e precisam ser recuperados.

“Estamos estimando pelo menos R$ 1 bilhão que o estado vai aportar aos municípios para restabelecer seus sistemas de proteção”, disse Leite, em coletiva à imprensa sobre as ações do governo após um ano das enchentes que afetaram o estado.

Os repasses serão feitos diretamente do fundo de reconstrução do estado para os municípios e o prazo de prestação de contas é de 60 dias após conclusão do objeto. A fiscalização do uso dos recursos será feita pelo Tribunal de Contas do Estado.

"Se na prestação de contas não conseguir demonstrar a adequada aplicação dos recursos, existem as punições previstas na lei, inclusive a devolução do recurso para o estado", explica Leite.