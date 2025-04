Renault tem queda na receita, mas mantém projeções para 2025

A Renault obteve receita de 11,68 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, 0,3% menor do que em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela montadora francesa nesta quinta-feira, 24. O resultado veio em linha com o esperado pela FactSet.

A receita somente da divisão automotiva foi de 10,13 bilhões de euros entre janeiro e março, queda de 3% ante mesmo intervalo de 2024.