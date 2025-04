Picchetti: Mercado não espera consolidação fiscal no futuro próximo

O diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, disse nesta quinta-feira, 24, que as últimas leituras do mercado apontam para alguma crença sobre a queda do gasto público dentro do arcabouço fiscal.

Contudo, ele observou que os agentes não esperam que o governo consiga entregar uma consolidação fiscal no futuro próximo, tendo em conta que as expectativas não indicam muita credibilidade sobre as metas fiscais.