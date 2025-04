PF mira escritórios de advocacia em operação contra mercado ilegal de benefícios a venezuelanos

Quase 7 anos depois do pico da crise humanitária, o fluxo na fronteira é considerado estável, com sinais de que a imigração não cessa

A reportagem mostrou que agenciadores cooptavam idosos venezuelanos ainda na Venezuela, cruzaram a fronteira com eles, falsificavam documentos e cadastros para garantir o acesso ao BPC e para aposentá-los no INSS brasileiro.

Pacaraima é marcada pela recepção de venezuelanos em crise humanitária fugindo do regime de Nicolás Maduro. Em alguns casos, a abordagem aos imigrantes é feita por "assessores previdenciários" nas filas da Operação Acolhida, estrutura do governo brasileiro que recepciona as centenas de imigrantes venezuelanos que chegam todos os dias no território nacional.

A partir do fim de 2022, houve um salto no pagamento de BPC no município de 20 mil habitantes. Em três anos, a despesa mensal com o benefício passou de R$ 328 mil para R$ 1,4 milhão em Pacaraima.

Segundo dados de janeiro, 1 mil pessoas recebem o benefício. Em fevereiro, pela primeira vez na série histórica, o número de beneficiários entrou em tendência de queda, com 884 pessoas.