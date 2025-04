Petrobras lança Programa Fortalecer para diversificar fornecedores da Revap

Terminam no próximo dia 28 as inscrições para o Programa Fortalecer, da Petrobras, que tem por objetivo impulsionar a diversidade na cadeia de suprimentos da Refinaria Henrique Lage (Revap), localizada em São Paulo. O programa tem parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e pretende fortalecer empresas locais para promover um ambiente "mais inclusivo e sustentável", informa a Petrobras.

Lançado recentemente, o Programa Fortalecer pretende apoiar 30 potenciais fornecedores de grupos sub-representados, envolvendo mulheres, pessoas pretas e pardas, com deficiência e idosas.