Não é provável que até julho já haja impactos tarifários claros nos dados, diz diretor do Fed

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller, disse que não é provável que até o dia 1º de julho já haja impactos tarifários claros nos dados e que a segunda metade do ano deve trazer uma maior clareza da política, em entrevista para a Bloomberg TV, nesta quinta-feira, 24. Segundo ele, demissões por conta das tarifas "não o surpreenderiam", o que pode causar aumento nos preços.

"Ainda acredito fortemente que as tarifas terão um efeito único pontual no nível de preços. Os negócios estão 'como congelados' com tarifas", afirmou Waller. "Vai ser preciso coragem para encarar os aumentos de tarifas e considerá-los transitórios", acrescentou.