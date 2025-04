Lula dá posse a Frederico de Siqueira Filho, da Telebras, como novo ministro das Comunicações

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou e deu posse nesta quinta-feira, 24, ao presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Filho, para ser o novo ministro das Comunicações. O nome foi chancelado após o deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA) ter rejeitado o convite do chefe do Executivo para chefiar a pasta.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, sua indicação pelo União Brasil foi apresentada a Lula pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho e pelo deputado Pedro Lucas.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou e deu posse, na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, ao engenheiro Frederico de Siqueira Filho no cargo de ministro das Comunicações. Frederico dirigia a Telebras e sua indicação pelo União Brasil foi apresentada ao presidente Lula pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ex-ministro Juscelino Filho e o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes, em reunião realizada na tarde da quarta-feira (23) no Palácio do Planalto. O encontro de ontem também contou com a presença da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann", diz nota divulgada pela Secom.

Esta é a décima mudança na Esplanada desde o início do terceiro mandato de Lula. Siqueira Filho entrará no posto ocupado anteriormente por Juscelino Filho, que deixou a pasta após ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por corrupção com o suposto desvio de emendas parlamentares.

A indicação do chefe da Telebras foi endossada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, mas liderada por Alcolumbre.