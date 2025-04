China quer impulsionar negociações de livre-comércio com a Suíça diante de 'antiglobalização'

Diante dos riscos crescentes "antiglobalização", Wang defendeu que China e Suíça devem "trabalhar juntas para defender os interesses legítimos de todos os países e salvaguardar a ordem econômica internacional". Ele propôs ainda que os dois países "acelerem as negociações para a atualização do acordo de livre-comércio" e aprofundem a cooperação em áreas como ciência, tecnologia e intercâmbio cultural.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reafirmou nesta quinta-feira, 24, o compromisso do país em acelerar as negociações para a atualização do acordo de livre-comércio com a Suíça. A declaração foi feita durante um encontro em Pequim com o chanceler suíço, Ignazio Cassis, em que os dois países destacaram a relevância do multilateralismo e do comércio global em meio a um "cenário internacional incerto e instável", conforme comunicado do ministério chinês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A China também expressou expectativa de que a Suíça "continue oferecendo um ambiente de negócios aberto, justo e não discriminatório às empresas chinesas", ao mesmo tempo em que receba mais investimentos de companhias suíças.

Por sua vez, Cassis afirmou que seu país "valoriza as relações com a China de maneira estratégica" e está disposto a "reforçar a cooperação com uma atitude racional e pragmática". Ele concordou com a urgência em "acelerar as negociações para modernização do acordo de livre-comércio" e manifestou interesse em ampliar parcerias em setores de benefício mútuo. O chanceler suíço também destacou a importância do multilateralismo: "É preciso fortalecer a solidariedade internacional, defender o livre-comércio e preservar uma ordem baseada em regras".

Durante o encontro, as delegações também discutiram a situação na Ucrânia e no Oriente Médio, reafirmando o compromisso conjunto com a paz e a estabilidade globais.