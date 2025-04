Carvalho: Até ontem, foram bloqueados R$ 2 bi de associações e envolvidos na fraude do INSS

O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho, afirmou que até quarta-feira, 23, foram bloqueados recursos na ordem de R$ 2 bilhões de associações e pessoas envolvidas no esquema fraudulento de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com ele, a partir de agora, o governo precisa aprofundar a investigação e fazer um processo de reorganização do sistema para saber que aposentados foram descontados corretamente e que aposentados não foram descontados corretamente. As declarações aconteceram nesta quinta-feira, 24, em coletiva à imprensa no Palácio do Planalto.