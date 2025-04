Carrefour registra vendas de 22,67 bilhões de euros no 1º tri 2025

O grupo supermercadista francês Carrefour registrou vendas de 22,67 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, o que correspondeu a um crescimento de 2,9% no comparativo anual considerando as vendas mesmas lojas, de acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira. Considerando as taxas de câmbio constantes, o aumento foi de 6,4%.

No Brasil, as vendas mesmas lojas cresceram 5,4% no primeiro trimestre ante igual período de 2024, com uma sólida performance do Atacadão (6,9%). No país, o trimestre foi marcado pela continuidade aceleração do crescimento do Atacadão, superando o desempenho de pares do mercado. Na Argentina, o Carrefour superou concorrentes no mercado em um ambiente marcado por uma nova desaceleração da inflação e pela contínua estabilização de volumes, observou a rede no balanço.

"Os desempenhos sólidos em França, Espanha e Brasil destacam a eficácia da nossa estratégia focada no poder de compra e na satisfação do cliente. Como resultado, mantivemos um momentum de forte presença comercial neste trimestre e reforçamos nossa participação de mercado em nossas principais geografias", afirmou o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard.