Bundesbank: economia alemã se estabilizou, mas perspectivas para 2º tri são desanimadoras

É provável que a economia na Alemanha tenha aumentado ligeiramente no primeiro trimestre de 2025, mas ela pode sofrer um revés no segundo trimestre, avalia o Bundesbank, em relatório mensal divulgado nesta quinta, 24. O BC alemão diz que, embora a demanda no setor de construção já tenha se recuperado de um nível muito baixo, a demanda interna e externa por produtos industriais permaneceu lenta.

Para o Bundesbank, o setor industrial, na média dos dois primeiros meses do ano anterior, aumentou ligeiramente no trimestre, mas - observando a tendência subjacente - a demanda por produtos industriais está apenas estagnada em um nível baixo.