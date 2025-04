Bolsas da Europa operam mistas após rali de 'alívio', com guerra tarifária e balanços no radar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,36%, a 514,92 pontos, depois de acumular fortes ganhos nos dois últimos pregões em meio a um alívio em preocupações sobre tarifas dos EUA para a China e a independência do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Hoje, porém, a China negou que esteja envolvida em negociações tarifárias com os EUA, após a Casa Branca falar em "progresso" no diálogo comercial com Pequim e relatos de que o governo Trump pretende reduzir as tarifas de 145% impostas a produtos chineses para uma faixa de 50% a 65%.

Do noticiário de balanços, o francês BNP Paribas, maior banco da zona do euro em termos de ativos, caía 3,6% em Paris após divulgar lucro e receita em linhas com as expectativas. Ainda no mercado francês, a gigante do mercado de luxo Kering - controladora das grifes Gucci e Yves Saint Laurent - tombava 5,5% depois de registrar queda maior do que se previa na receita.

Na Alemanha, o índice Ifo mostrou uma inesperada melhora do sentimento das empresas em abril, um dia após leituras fracas de PMIs da zona do euro e do Reino Unido.