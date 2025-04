Bolsas da Europa fecham em alta com balanços corporativos e alívio na tensão comercial

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 24, impulsionadas por uma rodada de balanços corporativos mistos e pelo alívio cauteloso em relação à disputa comercial. Ao longo do dia, empresas de peso divulgaram seus resultados, ajudando a direcionar os principais índices da região.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os destaques corporativos, a montadora Renault subiu 4,38% em Paris, a farmacêutica Sanofi também avançou, com leve alta de 0,12%, enquanto o BNP Paribas caiu 2,15%, após divulgarem balanços. Na Suíça, as ações da Nestlé subiram 0,05%, e, no Reino Unido, os papéis da Unilever recuaram 0,52%. Já a espanhola Repsol ganhou 1,39%, após anunciar, em parceria com a Bunge, a incorporação de camelina e cártamo na produção de combustíveis renováveis na Europa.

Apesar das incertezas, os investidores continuam atentos à possibilidade de um acordo comercial entre China e Estados Unidos. A percepção de que Pequim pode anunciar estímulos à sua economia ajudou a sustentar o apetite por risco, mesmo depois de o governo chinês negar estar em negociações com os EUA.

Do lado político, o ministro interino das Finanças da Alemanha, Jörg Kukies, criticou a política tarifária dos EUA, mas sinalizou otimismo com a possibilidade de um acordo com a União Europeia. No Reino Unido, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, reconheceu que as tarifas podem prejudicar o crescimento, embora tenha descartado uma recessão. Já o economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse que há razões para otimismo de longo prazo na zona do euro, apesar do cenário atual.

Em Londres, a secretária do Tesouro britânico, Rachel Reeves, anunciou o maior aumento nos gastos com defesa desde o fim da Guerra Fria, com a meta de elevar as despesas militares a 2,5% do PIB até 2027.