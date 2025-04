Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, de olho em guerra tarifária e balanços

São Paulo, 24/04/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, enquanto investidores monitoraram desdobramentos da guerra tarifária entre EUA e China e balanços corporativos da região.

O índice Nikkei subiu 0,49% em Tóquio, a 35.039,15 pontos, com a ajuda de ações financeiras e do setor automotivo, enquanto o sul-coreano Kospi teve modesta perda de 0,13% em Seul, a 2.522,33 pontos, pressionado por ações de empresas que divulgaram balanços, caso da montadora Hyundai (-0,6%) e do fabricante de chips de memória SK Hynix (-1,5%).

O tom foi negativo hoje também em Hong Kong, onde o Hang Seng caiu 0,74%, a 21.909,76 pontos, e em Taiwan, com baixa de 0,82% do Taiex, a 19.478,81 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou alta marginal de 0,03%, a 3.297,29 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,71%, a 1.909,66 pontos, após balanços fracos de companhias de software e hardware.

Ontem, o The Wall Street Journal publicou que o governo Trump está considerando reduzir as tarifas de 145% impostas a produtos chineses para uma faixa de 50% a 65%, na tentativa de apaziguar as tensões comerciais com Pequim. Um dia antes, a Casa Branca havia falado em progresso em negociações tarifárias entre China e EUA.