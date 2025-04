American Airlines divulga balanço melhor que o esperado, mas retira projeções para 2025

A American Airlines teve prejuízo líquido de US$ 473 milhões no primeiro trimestre de 2025, 51,6% superior ao prejuízo registrado em igual período do ano passado, de US$ 312 milhões, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 24. Com ajustes, a companhia aérea americana teve prejuízo por ação de US$ 0,59 entre janeiro e março, abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de perda de US$ 0,70.

A receita teve queda anual de 0,2% no trimestre, a US$ 12,55 bilhões, ficando levemente acima do consenso da FactSet de US$ 12,54 bilhões.