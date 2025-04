Ainda não incorporamos efeito do novo consignado privado em projeções, diz dirigente do BC

O diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, disse nesta quinta-feira, 24, que o BC ainda não incorporou o efeito do novo consignado para trabalhadores do setor privado em suas projeções. "É algo que devemos monitorar, ainda não incorporou os efeitos. A visão é que ainda não está muito claro para nós qual será a extensão desse impacto", afirmou em evento do Itaú em Washington, nos Estados Unidos.

Ele observou que a demanda por esse tipo de crédito pode crescer mais à frente, algo que o BC irá observar, assim como a portabilidade entre os créditos. "Vamos ver quanto disso vai se traduzir em novos empréstimos ou em migração de créditos mais caros para o novo", afirmou Picchetti. "Quando tivermos mais clareza sobre, vamos incorporar nos nossos modelos", disse.