Taxas de juros recuam com otimismo global por Trump menos agressivo

Os juros futuros recuam em toda curva na manhã desta quarta-feira, 23, acompanhando o dólar e rendimentos dos Treasuries em dia de rali no exterior após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar que as tarifas comerciais à China deverão ficar abaixo dos 145% já estipulados pelos EUA. E também após ele negar que pretenda demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell.

Às 9h26, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 14,700%, de 14,728% no ajuste anterior.