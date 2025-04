Preço do etanol cai em 11 Estados e no DF, sobe em 11 e fica estável em 4, diz ANP

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 11 Estados e no Distrito Federal, subiram em 11 e ficaram estáveis em quatro Estados na semana de 13 a 19 de abril. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela Agência em todo o País, o preço médio do etanol subiu 1,17% na comparação com a semana anterior, para R$ 4,32 o litro.